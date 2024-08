Calor e Frio: A Montanha-Russa Climática do Sudeste A semana no Sudeste do Brasil será marcada por temperaturas elevadas, que podem ultrapassar os 30°C, inclusive nas capitais. O calor...

Revista Oeste|Do R7 06/08/2024 - 06h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 06h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌