Calor extremo e ar seco atingem grande parte do país nesta quinta-feira, 21 Esta quinta-feira, 21, será caracterizada por dois padrões distintos no Brasil: enquanto o Sul já sente a influência do afastamento... Revista Oeste|Do R7 21/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Esta quinta-feira, 21, será caracterizada por dois padrões distintos no Brasil: enquanto o Sul já sente a influência do afastamento de um sistema frontal para o oceano, o restante do país enfrenta calor intenso, com temperaturas próximas dos 40 °C e índices críticos de umidade relativa do ar.

Para mais detalhes sobre a situação climática no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

São Paulo tem alerta para ciclone e veranico nesta semana

Veja quanto Hytalo Santos ganhou para divulgar bet

JBS indeniza motorista em R$ 20 mil por dano existencial