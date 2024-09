Calor extremo e seca: Brasil sob alerta nesta semana Na segunda semana de setembro de 2024, o Brasil enfrenta uma intensa onda de calor por causa de um bloqueio atmosférico. Esse fenômeno... Revista Oeste|Do R7 10/09/2024 - 06h19 (Atualizado em 10/09/2024 - 06h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-