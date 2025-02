Calor intenso e tempestades atingem o Brasil antes de chegada de frente fria

Revista Oeste |Do R7

A previsão do tempo do site Meteored mostra que esta quarta-feira, 22, será marcada por temperaturas elevadas de até 40°C, em algumas localidades do Brasil. O calor intenso vem acompanhado de riscos significativos de tempestades isoladas. Uma frente fria deve atingir o país a partir desta quinta-feira, 23.

