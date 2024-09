Calor intenso pode agravar incêndios no Brasil em setembro O monitoramento climático no Brasil mostra que uma onda de calor prevista para setembro pode aumentar os incêndios em relação aos meses... Revista Oeste|Do R7 04/09/2024 - 13h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-