Calor intenso vai atingir o Brasil na próxima semana A previsão para a próxima semana, a partir da segunda-feira 20, mostra aumento nas temperaturas do Sudeste e do Centro-Oeste. O calor... Revista Oeste|Do R7 18/01/2025 - 06h46 (Atualizado em 18/01/2025 - 06h46 )

Mapa de temperaturas

A previsão para a próxima semana, a partir da segunda-feira 20, mostra aumento nas temperaturas do Sudeste e do Centro-Oeste. O calor intenso está ligado à mudança no padrão de chuvas, agora concentradas no centro-norte do país, o que proporciona dias mais abertos e quentes no Centro-Sul.

Para mais detalhes sobre essa onda de calor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

