Calor toma conta da maior parte do Brasil nesta quinta-feira, 8 Esta quinta-feira, 8, será marcada por calor em grande parte do Brasil, típicas de um veranico fora de época, com termômetros que...

Revista Oeste - Brasil

Esta quinta-feira, 8, será marcada por calor em grande parte do Brasil, típicas de um veranico fora de época, com termômetros que ultrapassam os 30°C em pelo menos 17 Estados. A exceção é o Sul do país, onde a atuação de uma frente fria trará chuvas volumosas e risco de tempestades severas, especialmente no Rio Grande do Sul.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos do calor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

