Calor volta a predominar no Brasil nesta terça-feira, 6 Esta terça-feira, 6, será marcada por um cenário climático contrastante em diferentes regiões do Brasil. Enquanto o calor se intensifica... Revista Oeste|Do R7 06/05/2025 - 06h46

Revista Oeste - Brasil

Esta terça-feira, 6, será marcada por um cenário climático contrastante em diferentes regiões do Brasil. Enquanto o calor se intensifica no Centro-Oeste, Sudeste e em partes do Sul, chuvas ainda persistem em áreas do Norte e do Nordeste, de acordo com o site Meteored.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e as condições climáticas em todo o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

