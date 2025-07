Campinas, Limeira e Niterói têm melhor saneamento do país; Recife está entre os piores Os dados mais recentes sobre saneamento básico no Brasil evidenciam um cenário de contrastes acentuados entre grandes cidades. Uma...

Os dados mais recentes sobre saneamento básico no Brasil evidenciam um cenário de contrastes acentuados entre grandes cidades. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, em colaboração com a GO Associados, aponta que só 12 dos 100 municípios mais populosos aplicam investimentos superiores à média avaliada como suficiente para garantir a universalização dos serviços de água e esgoto.

