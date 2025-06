Cão policial encontra drogas em parede falsa de casa abandonada em SP O pastor-belga-malinois Machi ajudou a Polícia Militar a localizar mais de 2 mil porções de drogas escondidas atrás de uma parede... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 22h56 ) twitter

Esconderijo sofisticado dificultava localização das drogas | Foto: SSP-SP/Divulgação Revista Oeste - Brasil

O pastor-belga-malinois Machi ajudou a Polícia Militar a localizar mais de 2 mil porções de drogas escondidas atrás de uma parede falsa coberta com azulejos, em uma casa desocupada no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. A apreensão ocorreu nesta terça-feira, 3.

