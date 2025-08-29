Logo R7.com
Carretas de empresas ligadas ao PCC são abandonadas na Bahia

Carretas carregadas de combustível das empresas G8LOG e Moska Log foram abandonadas, nesta sexta-feira, 29, em um posto de combustíveis...

Revista Oeste

Mohamad Hussein Mourad, o 'Primo' Revista Oeste - Brasil

Carretas carregadas de combustível das empresas G8LOG e Moska Log foram abandonadas, nesta sexta-feira, 29, em um posto de combustíveis em Camaçari, na Bahia. As companhias pertencem a alvos da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira, 28 contra o crime organizado.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

