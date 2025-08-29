Carretas de empresas ligadas ao PCC são abandonadas na Bahia Carretas carregadas de combustível das empresas G8LOG e Moska Log foram abandonadas, nesta sexta-feira, 29, em um posto de combustíveis... Revista Oeste|Do R7 29/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h58 ) twitter

Mohamad Hussein Mourad, o 'Primo' Revista Oeste - Brasil

Carretas carregadas de combustível das empresas G8LOG e Moska Log foram abandonadas, nesta sexta-feira, 29, em um posto de combustíveis em Camaçari, na Bahia. As companhias pertencem a alvos da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira, 28 contra o crime organizado.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

