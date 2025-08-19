Carro de ministra pega fogo e provoca evacuação no STJ em Brasília; vídeo
Um incêndio atingiu a garagem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, na tarde desta segunda-feira, 18. O fogo começou em um carro oficial da Corte, utilizado pela ministra Isabel Gallotti, que integra o tribunal desde 2010. As informações são do portal Metrópoles.
