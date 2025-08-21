Logo R7.com
Carta para suposto ‘guia espiritual’ vira confissão de fiscal envolvido no esquema bilionário da Ultrafarma

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto é considerada pelos investigadores a confissão...

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto é considerada pelos investigadores a confissão do esquema de propinas que movimentou mais de R$ 1 bilhão. O servidor atua na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. As principais empresas envolvidas são a Ultrafarma e a Fast Shop.

