Carta para suposto ‘guia espiritual’ vira confissão de fiscal envolvido no esquema bilionário da Ultrafarma

Carta manuscrita atribuída ao fiscal Artur Gomes da Silva Neto Revista Oeste - Brasil

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto é considerada pelos investigadores a confissão do esquema de propinas que movimentou mais de R$ 1 bilhão. O servidor atua na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. As principais empresas envolvidas são a Ultrafarma e a Fast Shop.

Para entender todos os detalhes desse escândalo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

