Casal é absolvido por morte de bebê depois de Justiça do RS reconhecer falhas médicas

Depois de dois anos de detenção, um casal acusado de provocar a morte do filho recém-nascido foi absolvido pelo Tribunal de Justiça...

Revista Oeste|Do R7

Depois de dois anos de detenção, um casal acusado de provocar a morte do filho recém-nascido foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O júri popular, em decisão unânime, reconheceu que houve falhas no atendimento médico ao bebê, ocorrido em Passo Fundo, no norte do Estado, em 2023.

