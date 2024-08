Cascavel se Mobiliza para Homenagear Vítimas de Tragédia Aérea

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), disse que o centro de eventos da cidade estará aberto, a partir desta segunda-feira, 12, para o velório das vítimas do acidente do voo da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com o prefeito, 22 das 62 pessoas que morreram são da cidade paranaense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.