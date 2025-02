Caso Gritzbach: Corregedoria da PM indicia 15 policiais ‘ligados ao PCC’ A Corregedoria da Polícia Militar (PM) de São Paulo entregou à Justiça Militar o relatório final do caso do assassinado do delator... Revista Oeste|Do R7 06/02/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h47 ) twitter

Vinicius Gritzbach, que foi executado a tiros na sexta-feira 8, no Aeroporto de Guarulhos: pedido de propina de R$ 40 milhões | Foto: Reprodução/TV Globo

A Corregedoria da Polícia Militar (PM) de São Paulo entregou à Justiça Militar o relatório final do caso do assassinado do delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) Vinícius Gritzbach. Conforme o documento, ao qual o SBT News teve acesso, o órgão investigou, ao todo, 25 policiais.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

