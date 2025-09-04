Caso Gritzbach: policial Marcelo ‘Bombom’ é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro O policial civil Marcelo Marques de Souza, conhecido como Marcelo "Bombom", recebeu condenação de 11 anos e 3 meses de prisão em regime...

O policial civil Marcelo Marques de Souza, conhecido como Marcelo "Bombom", recebeu condenação de 11 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, conforme sentença da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, publicada na terça-feira 2.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: