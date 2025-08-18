Caso Hytalo Santos: Pais de menores recebiam mesada de até R$ 3 mil
As investigações sobre Hytalo Santos, influenciador paraibano, indicam que pais de menores recebiam pagamentos mensais para autorizar...
As investigações sobre Hytalo Santos, influenciador paraibano, indicam que pais de menores recebiam pagamentos mensais para autorizar a permanência dos filhos com ele e a participação em vídeos publicados nas redes sociais. Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
As investigações sobre Hytalo Santos, influenciador paraibano, indicam que pais de menores recebiam pagamentos mensais para autorizar a permanência dos filhos com ele e a participação em vídeos publicados nas redes sociais.
Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: