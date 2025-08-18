Logo R7.com
Caso Hytalo Santos: Pais de menores recebiam mesada de até R$ 3 mil

As investigações sobre Hytalo Santos, influenciador paraibano, indicam que pais de menores recebiam pagamentos mensais para autorizar...

Revista Oeste|Do R7

As investigações sobre Hytalo Santos, influenciador paraibano, indicam que pais de menores recebiam pagamentos mensais para autorizar a permanência dos filhos com ele e a participação em vídeos publicados nas redes sociais.

Para entender todos os detalhes desse caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

