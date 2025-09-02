Logo R7.com
Caso Oruam: defesa pede revogação da prisão preventiva

A defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, solicitou, nesta segunda-feira, 1º, a revogação da prisão...

Revista Oeste|Do R7

A defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, solicitou, nesta segunda-feira, 1º, a revogação da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentos para mantê-lo detido.

