Caso Oruam: Justiça quebra sigilo e autoriza devassa em celular de rapper O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou nesta terça-feira, 25, a quebra do sigilo telefônico do rapper Oruam, filho do...

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou nesta terça-feira, 25, a quebra do sigilo telefônico do rapper Oruam, filho do traficante e assassino Marcinho VP. A polícia do Rio de Janeiro deteve Oruam nesta quarta-feira, 26. O motivo da prisão foi um flagrante de favorecimento pessoal, quando alguém auxilia um criminoso a fugir das autoridades.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: