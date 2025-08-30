Caso Ultrafarma: Justiça revoga medidas cautelares contra Sidney Oliveira Nesta sexta-feira, 29, a Justiça de São Paulo revogou as medidas cautelares impostas a Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, investigado... Revista Oeste|Do R7 30/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 15h17 ) twitter

Operação Ícaro Ultrafarma Fast Shop Revista Oeste - Brasil

Nesta sexta-feira, 29, a Justiça de São Paulo revogou as medidas cautelares impostas a Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, investigado em um esquema de corrupção e fraudes fiscais que envolveu empresas e auditores fiscais. Apesar de a decisão permitir que responda em liberdade, o empresário permanece sob investigação.

Para saber mais sobre os desdobramentos desse caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

