Cauã Reymond encerra contrato de publicidade com casa de aposta, diz jornal O ator Cauã Reymond decidiu não renovar seu contrato de publicidade com a Bateubet, casa de apostas com a qual mantinha vínculo desde...

O ator Cauã Reymond decidiu não renovar seu contrato de publicidade com a Bateubet, casa de apostas com a qual mantinha vínculo desde o ano passado. O acordo com a bet, encerrado na semana passada, rendeu R$ 22 milhões ao ator em 12 meses. As informações são da coluna f5, do jornal Folha de S.Paulo.

