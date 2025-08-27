Cavalo mutilado estava vivo durante agressão, aponta perícia
Depois da finalização da perícia realizada pela Polícia Civil, autoridades confirmaram que o cavalo mutilado em Bananal, interior...
Depois da finalização da perícia realizada pela Polícia Civil, autoridades confirmaram que o cavalo mutilado em Bananal, interior de São Paulo, estava vivo no momento em que teve as patas cortadas. De acordo com a perícia, hematomas identificados no corpo do animal só poderiam ser provocados enquanto ele ainda tinha sinais vitais.
Depois da finalização da perícia realizada pela Polícia Civil, autoridades confirmaram que o cavalo mutilado em Bananal, interior de São Paulo, estava vivo no momento em que teve as patas cortadas. De acordo com a perícia, hematomas identificados no corpo do animal só poderiam ser provocados enquanto ele ainda tinha sinais vitais.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: