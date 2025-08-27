Logo R7.com
Cavalo mutilado estava vivo durante agressão, aponta perícia

Depois da finalização da perícia realizada pela Polícia Civil, autoridades confirmaram que o cavalo mutilado em Bananal, interior...

Revista Oeste|Do R7

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, homem que mutilou o cavalo | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

Depois da finalização da perícia realizada pela Polícia Civil, autoridades confirmaram que o cavalo mutilado em Bananal, interior de São Paulo, estava vivo no momento em que teve as patas cortadas. De acordo com a perícia, hematomas identificados no corpo do animal só poderiam ser provocados enquanto ele ainda tinha sinais vitais.

