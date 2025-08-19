Cavalo mutilado morre em Bananal Um cavalo morreu depois de ter as patas mutiladas com um facão na zona rural de Bananal, interior de São Paulo. O episódio ocorreu...

Um cavalo morreu depois de ter as patas mutiladas com um facão na zona rural de Bananal, interior de São Paulo. O episódio ocorreu no último fim de semana. O assunto viralizou nas redes sociais. Diversas pessoas se solidarizaram com o caso e pediram punição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: