Cavalo mutilado morre em Bananal

Revista Oeste|Do R7

Um cavalo morreu depois de ter as patas mutiladas com um facão na zona rural de Bananal, interior de São Paulo. O episódio ocorreu no último fim de semana. O assunto viralizou nas redes sociais. Diversas pessoas se solidarizaram com o caso e pediram punição.

