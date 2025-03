CBF demite Dorival Júnior

Revista Oeste |Do R7

O técnico Dorival Júnior foi demitido do comando da seleção brasileira nesta sexta-feira, 28, depois de 14 meses e uma série de resultados ruins. A decisão foi informada durante reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no Rio de Janeiro.

