Cearense leva multa por voar com picape

Valécio Granjeiro, de 42 anos, não pode mais dirigir em estradas, ruas ou quaisquer áreas públicas — e menos ainda em dunas. Apesar de os montes de areia serem vias inusitadas, foi justamente em um desses lugares que ele perdeu a habilitação, após alçar voo com uma picape em Aracati, no litoral do Ceará.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes dessa história impressionante!

