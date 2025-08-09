Chance de neve nas serras do Sul marca o tempo neste sábado, 9 A previsão para este sábado, 9, sugere que uma frente fria e uma intensa massa de ar polar avançam pelo Brasil e provocam quedas acentuadas... Revista Oeste|Do R7 09/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 06h37 ) twitter

A previsão para este sábado, 9, sugere que uma frente fria e uma intensa massa de ar polar avançam pelo Brasil e provocam quedas acentuadas de temperatura, geadas abrangentes e possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. O cenário inclui ainda chuvas em vários Estados e manutenção de baixos índices de umidade em parte do interior.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e a possibilidade de neve, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

