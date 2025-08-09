Logo R7.com
Chance de neve nas serras do Sul marca o tempo neste sábado, 9

Chance de neve nas serras do Sul marca o tempo neste sábado, 9

A previsão para este sábado, 9, sugere que uma frente fria e uma intensa massa de ar polar avançam pelo Brasil e provocam quedas acentuadas de temperatura, geadas abrangentes e possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. O cenário inclui ainda chuvas em vários Estados e manutenção de baixos índices de umidade em parte do interior.

