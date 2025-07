Chefe do Comando Vermelho é preso de cueca em motel Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na prisão de Carlos Eduardo da Silva, conhecido como "Gorila... Revista Oeste|Do R7 09/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gorila é apontado como o chefe do tráfico na região serrana do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/X Revista Oeste - Brasil

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na prisão de Carlos Eduardo da Silva, conhecido como "Gorila". Os agentes encontraram o chefe do Comando Vermelho na região serrana do Rio de Janeiro dentro de um motel em Duque de Caxias, quando estava apenas de cueca e acompanhado da namorada. A operação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Geada cobre a Serra de SC e fotógrafo registra amanhecer congelado em São Joaquim; vídeo

Ibama aplica R$ 173 milhões em multas por desmatamento em município do Amazonas

Necrópsia: Juliana Marins morreu por múltiplos traumas depois de queda na Indonésia