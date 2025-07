Chegada de turistas estrangeiros ao Brasil recua depois da volta da exigência de visto

Revista Oeste |Do R7

A entrada de turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália no Brasil caiu no segundo trimestre de 2025. Os dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo mostram que os avanços registrados nos meses anteriores "desapareceram" depois da retomada da exigência de visto para viajantes desses países.

