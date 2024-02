Chrystian, da dupla com Ralf, se prepara para passar por transplante Mulher do cantor será a doadora do órgão... Mulher do cantor será a doadora do órgãoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Vídeo: objeto luminoso — e misterioso — é visto no céu do Rio Grande do Sul • Sertanejo: Chrystian, que fazia dupla com Ralf, vai passar por transplante • Justiça condena 6 por venda de hambúrguer de carne de cavalo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.