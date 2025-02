Chuva forte provoca desvios e cancelamentos de voos no Aeroporto de Guarulhos

Revista Oeste |Do R7

Devido à chuva e às fortes rajadas de vento registradas na Região Metropolitana de São Paulo nesta terça-feira, 18, pelo menos 16 voos foram desviados do Aeroporto Internacional de Guarulhos para outros destinos. Além disso, cinco viagens foram canceladas.

