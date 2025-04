Chuva intensa e frio marcam feriado do Dia do Trabalho em várias regiões do país Quem pretende aproveitar o feriado do Dia do Trabalho no litoral da Bahia deve ficar atento ao tempo instável que se estende pelo... Revista Oeste|Do R7 29/04/2025 - 21h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h40 ) twitter

Mapa Inmet Revista Oeste - Brasil

Quem pretende aproveitar o feriado do Dia do Trabalho no litoral da Bahia deve ficar atento ao tempo instável que se estende pelo Estado até o próximo sábado, 3. A combinação de uma frente fria no oceano com um canal de umidade deve provocar chuva intensa e persistente. Esse é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre as previsões climáticas e como elas podem afetar seu feriado!

