Chuva marca o retorno do frio ao Sul e Sudeste nesta sexta-feira, 6 Nesta sexta-feira, 6, o tempo no Brasil será marcado por instabilidades atmosféricas associadas à chegada de uma nova frente fria,... Revista Oeste|Do R7 06/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 06h35 )

Revista Oeste - Brasil

Nesta sexta-feira, 6, o tempo no Brasil será marcado por instabilidades atmosféricas associadas à chegada de uma nova frente fria, que avança do Sul em direção ao Sudeste. A previsão mostra aumento da nebulosidade, chuva e queda de temperatura principalmente nas faixas litorâneas de São Paulo e Rio de Janeiro, além de partes de Minas Gerais e do Sul do país.

Para mais detalhes sobre como o clima está mudando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

