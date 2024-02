Chuva no horizonte: Previsão do tempo para o Brasil até 6 de março Próximas semanas devem contar com bastante chuva em quase todo o Brasil Próximas semanas devem contar com bastante chuva em quase todo o BrasilLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Previsão do tempo: confira os destaques de cada região até 6 de março • Vídeo: mulher e criança são arrastadas por correnteza em Aparecida (SP) • Mega-Sena: sem acertos, premiação acumula para R$ 97 milhões Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.