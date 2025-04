Chuvas avançam para o interior do Nordeste e devem beneficiar lavouras As chuvas concentradas no sul da Bahia nos últimos dias devem avançar para o interior do Nordeste, a partir da madrugada desta sexta... Revista Oeste|Do R7 10/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matopiba

As chuvas concentradas no sul da Bahia nos últimos dias devem avançar para o interior do Nordeste, a partir da madrugada desta sexta-feira, 11, até terça-feira 15. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as chuvas que beneficiarão as lavouras!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Lei multa em R$ 5 mil quem mantiver animal acorrentado em MG

Acordos com a Justiça do Trabalho fazem empresas gastarem mais de R$ 11 bi em 2024

Entidades de jornalistas silenciam diante de censura na ESPN