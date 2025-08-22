Chuvas extremas ameaçam o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 22
A previsão do tempo para esta sexta-feira, 22, mostra cenários opostos no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar chuvas torrenciais associadas a uma nova frente fria e a um rio atmosférico, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste seguem sob forte calor, com máximas que podem alcançar os 40 °C e índices críticos de umidade relativa do ar.
