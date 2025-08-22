Chuvas extremas ameaçam o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 22 A previsão do tempo para esta sexta-feira, 22, mostra cenários opostos no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar... Revista Oeste|Do R7 22/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 06h37 ) twitter

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 22, mostra cenários opostos no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar chuvas torrenciais associadas a uma nova frente fria e a um rio atmosférico, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste seguem sob forte calor, com máximas que podem alcançar os 40 °C e índices críticos de umidade relativa do ar.

Para mais detalhes sobre os impactos das chuvas extremas e as previsões para outras regiões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

