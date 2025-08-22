Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Chuvas extremas ameaçam o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 22

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 22, mostra cenários opostos no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 22, mostra cenários opostos no Brasil. Enquanto o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar chuvas torrenciais associadas a uma nova frente fria e a um rio atmosférico, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste seguem sob forte calor, com máximas que podem alcançar os 40 °C e índices críticos de umidade relativa do ar.

Para mais detalhes sobre os impactos das chuvas extremas e as previsões para outras regiões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.