Chuvas extremas colocam Sul em alerta nesta terça-feira, 26 Esta terça-feira, 26, será marcada por condições severas de instabilidade sobre a Região Sul do Brasil, especialmente no Paraná e... Revista Oeste|Do R7 26/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 06h37 )

Esta terça-feira, 26, será marcada por condições severas de instabilidade sobre a Região Sul do Brasil, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. A atuação de uma frente fria semi-estacionária, reforçada por um rio atmosférico — corredor concentrado de vapor d’água na atmosfera — cria cenário para chuvas intensas, que podem se aproximar ou ultrapassar 100 milímetros em pontos do litoral e áreas próximas da Serra do Mar. O risco maior está no período noturno e na madrugada de quarta-feira, 27, quando a percepção de perigo tende a ser reduzida.

