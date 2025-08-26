Chuvas extremas colocam Sul em alerta nesta terça-feira, 26
Esta terça-feira, 26, será marcada por condições severas de instabilidade sobre a Região Sul do Brasil, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. A atuação de uma frente fria semi-estacionária, reforçada por um rio atmosférico — corredor concentrado de vapor d’água na atmosfera — cria cenário para chuvas intensas, que podem se aproximar ou ultrapassar 100 milímetros em pontos do litoral e áreas próximas da Serra do Mar. O risco maior está no período noturno e na madrugada de quarta-feira, 27, quando a percepção de perigo tende a ser reduzida.
