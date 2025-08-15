Logo R7.com
Chuvas fortes atingem Nordeste e extremo Norte nesta sexta-feira, 15

A sexta-feira, 15, será marcada por chuvas significativas em duas áreas distintas do país: o litoral da Bahia e o extremo norte da...

A sexta-feira, 15, será marcada por chuvas significativas em duas áreas distintas do país: o litoral da Bahia e o extremo norte da Região Norte. Segundo previsões meteorológicas, o avanço de uma frente fria e a atuação de sistemas de transporte de umidade devem provocar acumulados expressivos e persistentes, com potencial para transtornos urbanos e rurais.

