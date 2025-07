Chuvas fortes atingem Norte e litoral do Nordeste neste sábado, 5 Este sábado, 5, será marcado por chuvas expressivas em amplas áreas do Norte e do litoral do Nordeste, com acumulados que podem impactar... Revista Oeste|Do R7 05/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 05/07/2025 - 06h35 ) twitter

Este sábado, 5, será marcado por chuvas expressivas em amplas áreas do Norte e do litoral do Nordeste, com acumulados que podem impactar regiões metropolitanas, em contraste com o frio persistente e o tempo seco observado no centro-sul do país.

Para mais detalhes sobre as previsões e impactos das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

