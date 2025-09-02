Logo R7.com
Chuvas fortes e ventos de até 80 km/h colocam o Sul em alerta nesta terça-feira, 2

Revista Oeste|Do R7

A previsão para esta terça-feira, 2, mostra condições meteorológicas críticas em diferentes regiões do país. Uma frente fria mantém sua atuação sobre o Sul do Brasil e eleva o risco de chuvas intensas e ventos fortes, com rajadas que podem chegar a 80 km/h em áreas costeiras. No Brasil Central e no interior do Sudeste, a preocupação é com o calor excessivo e a umidade do ar em níveis críticos. Já no Norte, as pancadas de chuva se concentram sobretudo no Amazonas, Acre e Rondônia.

