Chuvas fortes e ventos de até 80 km/h colocam o Sul em alerta nesta terça-feira, 2 A previsão para esta terça-feira, 2, mostra condições meteorológicas críticas em diferentes regiões do país. Uma frente fria mantém... Revista Oeste|Do R7 02/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A previsão para esta terça-feira, 2, mostra condições meteorológicas críticas em diferentes regiões do país. Uma frente fria mantém sua atuação sobre o Sul do Brasil e eleva o risco de chuvas intensas e ventos fortes, com rajadas que podem chegar a 80 km/h em áreas costeiras. No Brasil Central e no interior do Sudeste, a preocupação é com o calor excessivo e a umidade do ar em níveis críticos. Já no Norte, as pancadas de chuva se concentram sobretudo no Amazonas, Acre e Rondônia.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e os alertas em vigor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Batida entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos em Batatais (SP)

Caso Oruam: defesa pede revogação da prisão preventiva

Stellantis convoca veículos da Peugeot, Fiat e Citroën para reparo