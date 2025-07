Chuvas intensas atingem o litoral do Nordeste nesta quinta-feira, 31 Esta quinta-feira, 31, será marcada por chuvas intensas no litoral do Nordeste. Uma frente fria avança sobre a região e intensifica... Revista Oeste|Do R7 31/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h37 ) twitter

Revista Oeste - Brasil

Esta quinta-feira, 31, será marcada por chuvas intensas no litoral do Nordeste. Uma frente fria avança sobre a região e intensifica as instabilidades atmosféricas, com volumes elevados de chuva, especialmente nos Estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, onde os acumulados podem atingir até 100 milímetros em 24 horas.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

