Chuvas intensas e volumosas atingem o Brasil nesta terça-feira A semana começou com a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, que se manteve até esta segunda-feira, 7... Revista Oeste|Do R7 08/04/2025 - 06h45

INMET emite alertas amarelo e laranja para 21 estados brasileiros.

A semana começou com a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, que se manteve até esta segunda-feira, 7. Apesar de ser de fraca intensidade, o sistema traz chuvas intensas e volumosas, o que afeta o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo o site Meteored.

