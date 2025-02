Chuvas intensas persistem nas regiões Norte e Nordeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, nesta quinta... Revista Oeste|Do R7 06/02/2025 - 20h08 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h08 ) twitter

Os avisos laranja e amarelo do Inmet indicam risco significativo, com previsões de chuvas que podem atingir até 100 mm e ventos de até 100 km/h | Foto: Wirestock/Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, nesta quinta-feira, 6. O fenômeno ocorre em virtude da influência do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Essas condições estão provocando instabilidade nessas áreas.

Para mais detalhes sobre essa situação climática, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

