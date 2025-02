Chuvas intensas persistem nas regiões Norte e Nordeste As chuvas intensas vão persistir nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, nesta quinta-feira, 20. A Zona de Convergência Intertropical... Revista Oeste|Do R7 20/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h07 ) twitter

As chuvas intensas também vão atingir o Rio Grande do Sul | Foto: Travel-Photography/Freepik

As chuvas intensas vão persistir nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, nesta quinta-feira, 20. A Zona de Convergência Intertropical está causando acumulados significativos no litoral do Ceará.

