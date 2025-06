Chuvas no Rio Grande do Sul causam 4 mortes e desalojam quase 6 mil O avanço das chuvas no Rio Grande do Sul provocou novas vítimas, e o número atualizado de mortos chegou a quatro, conforme atualização... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h16 ) twitter

Enchentes de maio no Rio Grande do Sul ainda deixam marcas em municípios gaúchos | Foto: Reprodução/Twitter/X Revista Oeste - Brasil

O avanço das chuvas no Rio Grande do Sul provocou novas vítimas, e o número atualizado de mortos chegou a quatro, conforme atualização divulgada pela Defesa Civil do Estado, neste domingo, 22. Desde o início da semana passada, a região enfrenta alagamentos e prejuízos.

