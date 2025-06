Chuvas no Rio Grande do Sul: número de atingidos sobe para 7,3 mil Depois de uma semana de chuvas intensas, cerca de 7,3 mil moradores do Rio Grande do Sul foram afetados por enchentes. Segundo boletim... Revista Oeste|Do R7 23/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h37 ) twitter

Chuvas atingem o Rio Grande do Sul | Foto: Defesa Civil-RS/Divulgação Revista Oeste - Brasil

Depois de uma semana de chuvas intensas, cerca de 7,3 mil moradores do Rio Grande do Sul foram afetados por enchentes. Segundo boletim do governo do Estado, divulgado nesta segunda-feira, 23, são 6.258 desalojados e 1.071 desabrigados.

Para mais detalhes sobre a situação e as consequências das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

