Chuvas se espalham por todo o Brasil nesta terça, 25 O Brasil conta com previsão de chuvas que variam entre pancadas isoladas e tempestades acompanhadas de trovoadas nesta terça-feira... Revista Oeste|Do R7 25/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A capital paulista é a cidade mais povoada do Estado | Foto: Reprodução/Pexels

O Brasil conta com previsão de chuvas que variam entre pancadas isoladas e tempestades acompanhadas de trovoadas nesta terça-feira, 25. O tempo conta com variações significativas de temperatura, umidade elevada e céu nublado em diversas capitais do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para mais detalhes sobre as condições climáticas em todo o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

São Paulo a Santos de trem, de novo

Fundador do Grupo Tiradentes foi inspetor, vigilante e animador de festa junina antes de empreender

Brasil registra mais de 800 mil hectares de áreas queimadas nos primeiros 2 meses do ano