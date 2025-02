Revista Oeste |Do R7

Ciclista é morto a tiros durante assalto em bairro nobre de São Paulo O ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 13, durante uma tentativa de assalto no Itaim Bibi...

O ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 13, durante uma tentativa de assalto no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Câmeras de segurança na Rua Brigadeiro Haroldo, ao lado do Parque do Povo, registraram o crime às 6h12.

