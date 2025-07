Ciclone com ventos de até 90 km/h atinge o Sul nesta quinta-feira, 17 Um ciclone extratropical em formação sobre o Sul da América do Sul avança sobre o Brasil nesta quinta-feira, 17, com ventos intensos... Revista Oeste|Do R7 17/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 06h37 ) twitter

Um ciclone extratropical em formação sobre o Sul da América do Sul avança sobre o Brasil nesta quinta-feira, 17, com ventos intensos, chuvas localizadas e queda acentuada de temperatura, especialmente no Rio Grande do Sul. O sistema frontal associado se aprofunda ao longo do dia e impulsiona uma massa de ar frio que começa a se espalhar pelo centro-sul do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o ciclone!

