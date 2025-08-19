Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ciclone extratropical e veranico colocam São Paulo em alerta

Fenômenos climáticos elevam o risco de acidentes e incêndios nesta semana em São Paulo. A Defesa Civil divulgou um alerta informando...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

Fenômenos climáticos elevam o risco de acidentes e incêndios nesta semana em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.